Российские пулеметчики разнесли три десятка украинских дронов «Баба-яга» Пулеметчики «Днепра» поразили более 30 дронов «Баба-яга» в Херсонской области

Пулеметчики 18-й общевойсковой армии в составе группировки «Днепр» Вооруженных сил России уничтожили свыше 30 тяжелых беспилотников типа «Баба-яга» украинской армии в Херсонской области, сообщает ТАСС со ссылкой на командира группы с позывным Серб. По его словам, это произошло во время ночной охоты.

Наша мобильная группа им. Святого Благоверного князя Лазаря Сербского в ходе ночной охоты сбила более 30 тяжелых ударных беспилотников типа «Баба-яга» за последнее время, — сказал военнослужащий.

Как уточнил Серб, сам он уничтожил из пулемета 16 таких дронов. Его напарник с позывным Святоша сбил восемь летательных аппаратов. Командир группы отметил, что украинские операторы БПЛА используют тактику «карусель». Они отправляют дроны «Баба-яга» на левый берег реки Днепр с определенными промежутками.

Ранее штурмовик 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск «Восток» с позывным Алмаз рассказал, что однажды российский военнослужащий отбил украинский дрон прикладом автомата. По его словам, тогда боец спас пять человек.