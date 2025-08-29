Участвовавшая во вторжении на Курщину наемница ВСУ обжаловала приговор Наемница из Дании Йоргенсен обжаловала вынесенный в России приговор

Апелляционный военный суд получил жалобу на заочный приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен, вступившей в ряды ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Женщину заочно осудили в России на 26 лет лишения свободы за преступления в Курской области.

Дело поступило, — подчеркнули в суде.

Второй западный окружной военный суд в июне 2025 года заочно приговорил Йоргенсен к лишению свободы со штрафом в размере 1,7 млн рублей. Также с обвиняемой взыскали более 600 тыс. рублей с обращением их в доход государства. Отмечается, что эта сумма равна той, что датчанка получила в качестве вознаграждения за совершение преступлений на Курщине.

Дата нового судебного заседания пока не назначена, дело было передано судье 26 августа. Йоргенсен объявлена в международный розыск и заочно арестована. Ей вменяются совершение теракта и наемничество, незаконное пересечение границы РФ, а также контрабанда огнестрельного оружия и незаконное приобретение боеприпасов.

Ранее сообщалось, что как минимум шестой гражданин Эстонии, участвовавший в боевых действиях на Украине в качестве наемника, был ликвидирован. Речь идет об Олеве Роосте. Мужчина имел значительный боевой опыт, приобретенный в ходе международных миссий в Афганистане и Мали.