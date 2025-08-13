Садовод объяснила, какой сорт в Подмосковье самый вкусный

Сорт яблок «Мечта», считается одним из самых вкусных из подмосковных сортов, заявила NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, созревать он начнет во второй половине августа. Она отметила, что плоды можно есть даже недозрелыми.

Во второй половине августа созреет один из самых вкусных сортов, растущих в Подмосковье — «Мечта». Вкус у них кисло-сладкий, десертный. Некоторые любители могут есть даже недозрелые плоды, — объяснила Самойлова.

По словам эксперта, некоторые сорта яблок, например, «Конфетное», могут храниться до Нового года. А для того, чтобы сварить варенье, идеально подходят «Антей» и «Богатырь». При этом надо учитывать, что иностранные сорта могут не выдержать сильных российских морозов, поэтому для длительного хранения нужно сосредоточиться на сортах белорусский селекции, продолжила садовод.

Ранее аллерголог объяснила, какой сорт яблок чаще всего вызывает аллергию. Риск заболевания возрастает при употреблении промышленно выращенных фруктов, обработанных химикатами. Также опасны перезрелые яблоки, долго хранившиеся в холоде.