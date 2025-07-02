Раскрыты действенные способы уберечь урожай картошки и томатов от болезней Садовод Туманов: для борьбы с фитофторой нужно следить за порядком на даче

Чтобы уберечь урожай картошки и помидоров от фитофтороза, надо поддерживать порядок на дачном участке, правильно поливать растения и обрабатывать их специальными препаратами, например бордоской смесью, заявил NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. Он отметил, что это заболевание неизлечимо, поэтому нужно уделять особое внимание профилактике.

Необходимо соблюдать фитосанитарную обстановку на участке. Недопустимо, чтобы там лежала и гнила ботва от картофеля. Нужно помнить, что фитофтора не любит сухой воздух. Опытные садоводы в теплицах организуют систему полива, чтобы поверхность земли оставалась сухой. И можно обрабатывать растения бордоской смесью, — сообщил Туманов.

По словам садовода, если споры уже проросли в листья, можно попробовать «задавить» начало болезни фунгицидами. Однако при их применении он порекомендовал быть осторожными и четко следовать инструкции. Также Туманов посоветовал покупать такие препараты только в специализированных садовых магазинах, а не в интернете.

Ранее Туманов сообщил, что в последнее время многие овощные культуры, растущие на грядках, страдают кладоспориозом. По его словам, это заболевание способно нанести серьезный вред будущему урожаю. Ему наиболее подвержены томаты, огурцы, перцы и некоторые другие растения. При этом заболевании листья покрываются пятнами и засыхают. Если вовремя не обрывать пораженные части растения, они могут распространиться на весь урожай.