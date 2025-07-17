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17 июля 2025 в 10:45

Дачники плачут от фитофторы? Спасаем теплицу от сырости в дождливое лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В дождливое лето дачники буквально плачут от фитофторы, которая поражает урожай в парниках. Рассказываем, как спасти теплицу от сырости.

Чтобы снизить влажность в теплице в дождливое лето, открывайте форточки утром и вечером, создавая сквозняк. Расстелите на грядках влагопоглощающие материалы: солому, опилки. Развесьте внутри теплицы мешочки с солью, силикагелем или негашеной известью — эти адсорбенты собирают влагу из воздуха.

Между растениями поставьте емкости с древесным углем, который регулирует микроклимат. В особо сырые дни включайте тепловентилятор на 1-2 часа — поток теплого воздуха подсушит листья и предотвратит грибковые болезни. По периметру теплицы выкопайте дренажные канавки глубиной 20 см, заполненные щебнем, чтобы отводить лишнюю воду.

Эти меры помогут поддерживать оптимальную влажность 65–75% даже в самое дождливое лето, сохраняя урожай здоровым!

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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