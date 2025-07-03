Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 22:38

Огурцы горчат? Вы просто неправильно их поливаете — вот точные цифры!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ваши огурцы постоянно горчат? Вы просто неправильно их поливаете! Вот точные цифры, которые помогут вырастить сочные и хрустящие огурчики без горечи.

В жаркую погоду взрослым растениям требуется 4–5 литров воды на 1 кв. м ежедневно, в пасмурные дни — 2–3 литра через день. Главное правило: вода должна быть теплой (23–25 °C) и отстоянной, поливать строго под корень утром или вечером.

В период цветения сократите полив до 3 литров через день — это стимулирует образование завязей. Когда появятся первые плоды, вернитесь к обильному поливу — 5–7 литров на кв. м каждые 2 дня. Критически важно не допускать пересыхания почвы — это вызывает горечь, но и не заливать растения, иначе корни загниют.

Проверяйте влажность пальцем: грунт должен промокать на 20 см вглубь. Для максимальной сочности добавьте в воду раз в неделю 1 ст. л. молочной сыворотки на 10 л — это еще и защитит от болезней. Следуя этим нормам, вы получите идеальные огурчики с тонкой кожурой и сладкой мякотью!

Ранее стало известно, как спасти лук от стрелок и болезней.

огурцы
дачи
огороды
советы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Маленькая девочка стала причиной жесткой лобовой аварии в Твери
Российские военные впервые применили в Кривом Роге ракету «Гром-1»
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.