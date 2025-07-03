Огурцы горчат? Вы просто неправильно их поливаете — вот точные цифры!

Огурцы горчат? Вы просто неправильно их поливаете — вот точные цифры!

Ваши огурцы постоянно горчат? Вы просто неправильно их поливаете! Вот точные цифры, которые помогут вырастить сочные и хрустящие огурчики без горечи.

В жаркую погоду взрослым растениям требуется 4–5 литров воды на 1 кв. м ежедневно, в пасмурные дни — 2–3 литра через день. Главное правило: вода должна быть теплой (23–25 °C) и отстоянной, поливать строго под корень утром или вечером.

В период цветения сократите полив до 3 литров через день — это стимулирует образование завязей. Когда появятся первые плоды, вернитесь к обильному поливу — 5–7 литров на кв. м каждые 2 дня. Критически важно не допускать пересыхания почвы — это вызывает горечь, но и не заливать растения, иначе корни загниют.

Проверяйте влажность пальцем: грунт должен промокать на 20 см вглубь. Для максимальной сочности добавьте в воду раз в неделю 1 ст. л. молочной сыворотки на 10 л — это еще и защитит от болезней. Следуя этим нормам, вы получите идеальные огурчики с тонкой кожурой и сладкой мякотью!

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