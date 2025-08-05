Помидоры будут до заморозков: полив для непрерывного плодоношения томатов

Помидоры будут до заморозков: полив для непрерывного плодоношения томатов

В августе используйте особый полив с подкормками для непрерывного плодоношения томатов. Так ваши помидоры не остановятся и будут давать вкусные плоды до заморозков.

Увеличить урожай помогут подкормки, стимулирующие образование новых завязей. Оптимальный вариант — калийно-фосфорные удобрения: растворите 1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия в 10 л теплой воды, поливайте по 1 л под куст каждые 10 дней. Отлично работает дрожжевая подкормка (100 г свежих дрожжей + 2 ст. л. сахара на 10 л воды, настаивать 3 часа), которая активизирует почвенную микрофлору.

Для внекорневой подкормки используйте борную кислоту (1 г на 1 л воды) — это предотвратит опадение цветков и улучшит завязываемость плодов. В жару добавляйте в воду для полива гумат калия (по инструкции) — он помогает растениям переносить стресс и продолжать плодоносить. Важно поливать томаты теплой водой строго под корень утром, избегая переувлажнения — в августе достаточно одного-двух поливов в неделю.

Ранее стало известно, как сделать морковь более сладкой даже за неделю до сбора урожая.