Подкормка для томатов в августе: кусты утопают в ярко-алых плодах!

Когда на томатных кустах уже завязались первые плоды, многие огородники совершают роковую ошибку — продолжают подкармливать растения так же, как в начале лета. Но в августе томатам нужны совершенно другие питательные вещества! Правильная подкормка в этот период — залог того, что ваши кусты буквально «утонут» в плодах, а завязи будут крепко держаться до полного созревания.

Секрет июльской подкормки прост: нам нужно помочь растению направить все силы на плодоношение, а не на рост зелени. Для этого берем 10 литров кипятка и растворяем в нем 2 столовые ложки суперфосфата — оставляем на ночь для полного растворения. Утром в остывший раствор добавляем 1 чайную ложку борной кислоты (предварительно разведенной в небольшом количестве теплой воды) и 1 литр молочной сыворотки или разбавленного кефира. Борная кислота предотвращает опадение завязей, а молочный компонент защищает от фитофторы. Полученным раствором поливаем томаты под корень из расчета 0,5 литра на куст, выбирая для этого утренние или вечерние часы либо пасмурный день. Ни в коем случае не подкармливайте томаты в жару — это может привести к ожогам корневой системы!

Такую подкормку достаточно сделать 1–2 раза с интервалом в 10–14 дней. Уже через неделю вы заметите, как плоды начинают активно наливаться, а новые завязи появляются даже на верхних кистях. Этот проверенный годами рецепт особенно хорош для высокорослых сортов томатов — растения не тратят силы на избыточный рост, а направляют все питательные вещества на формирование урожая. Попробуйте — и вы удивитесь, насколько обильным может быть плодоношение при правильном подходе!

