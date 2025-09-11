Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 12:34

Киев обвинили в наращивании атак на мирных россиян

Мирошник: Киев наращивает обстрелы гражданских объектов в ДНР и ЛНР

Фото: Patryk Jaracz/Global Look Press

Киевские власти целенаправленно наращивают интенсивность обстрелов гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС. По его данным, ежесуточно фиксируется несколько сотен атак по мирным объектам.

По нашим подсчетам, за период переговорной активности Киев увеличил количество обстрелов примерно на четверть, — сказал Мирошник.

Дипломат уточнил, что в среднем за сутки по гражданским объектам выпускается от 380 до 400 боеприпасов. Отдельные недели характеризуются еще более высокими показателями, когда количество снарядов достигает почти 500.

Ранее Мирошник заявил, что Киев объявляет врагами даже малолетних детей, чтобы посеять ненависть на десятилетия. Он назвал это стратегией, направленной на формирование у украинцев агрессии и непримиримости уже с детства.

До этого стало известно, что в базе «Миротворца» оказался российский школьник Руслан Г. На сайте указано, что 13-летний подросток обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «незаконном проникновении» на территорию страны.

Россия
ВСУ
Родион Мирошник
атаки ВСУ
