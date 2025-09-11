Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 08:49

«Поспешные и голословные заявления»: в Госдуме усомнились в словах Трампа

Депутат Шеремет: заявления Трампа о затягивании конфликта являются поспешными

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Заявления президента США Дональда Трампа, что Россия якобы затягивает украинский конфликт, являются поспешными, заявил РИА Новости депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что именно Киев тормозит все мирные инициативы. По его словам, власти Украины не готовы идти на компромиссы и вести конструктивный диалог.

К сожалению, Дональд Трамп делает поспешные и голословные заявления. Россия как никто другой заинтересована в мирных переговорах, о чем неоднократно заявляла, — сказал парламентарий.

Ранее президент США высказал мнение, что Россия якобы затягивает урегулирование украинского кризиса. Глава Белого дома заявил о своем намерении добиться соглашения по Украине и выразил недовольство текущей ситуацией между двумя странами.

Трамп также отмечал, что разрешение кризиса на Украине осложняется из-за личных отношений между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, объяснив это взаимной неприязнью. Президент США признал, что в свое время считал эту задачу простой, но на практике она оказалась значительно сложнее.

Не так давно Владимир Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве. Однако украинский президент отметил, что готов встретиться с российским лидером где угодно, кроме территории России. По его словам, речь может идти о переговорах как в двустороннем, так и в трехстороннем формате с участием международных посредников.

Михаил Шеремет
Крым
Госдума
СВО
переговоры
США
Дональд Трамп
