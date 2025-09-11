Командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины запретил подчиненным эвакуировать раненых военнослужащих с поля боя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. При этом, согласно его сведениям, на передовых позициях скопилось большое количество раненых и контуженых солдат.

На передовых позициях накопилось очень много раненых и контуженых, их эвакуация не проводится по указанию комбрига, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что украинское командование продолжает «стачивать» бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады, которая является последним боеспособным батальоном. Оставшиеся подразделения используются в качестве «доноров» для 42-го отдельного мотопехотного батальона.

Ранее появилась информация, что украинское командование бросило в контратаку на Харьковском направлении группу военнослужащих 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, которые, предположительно, находились под воздействием психотропных веществ. В результате противник был ликвидирован.