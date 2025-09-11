Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 09:29

Командир бригады ВСУ запретил солдатам эвакуировать раненых под Харьковом

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины запретил подчиненным эвакуировать раненых военнослужащих с поля боя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. При этом, согласно его сведениям, на передовых позициях скопилось большое количество раненых и контуженых солдат.

На передовых позициях накопилось очень много раненых и контуженых, их эвакуация не проводится по указанию комбрига, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что украинское командование продолжает «стачивать» бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады, которая является последним боеспособным батальоном. Оставшиеся подразделения используются в качестве «доноров» для 42-го отдельного мотопехотного батальона.

Ранее появилась информация, что украинское командование бросило в контратаку на Харьковском направлении группу военнослужащих 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады, которые, предположительно, находились под воздействием психотропных веществ. В результате противник был ликвидирован.

Украина
ВСУ
СВО
Харьковская область
раненые
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог рассказал, чем обернется для Трампа убийство активиста Кирка
В РФ возбудили первое уголовное дело о незаконном использовании сим-боксов
Сочинские таможенники задержали россиянку с браслетом за 5 млн рублей
В Европе спрогнозировали, когда закончится конфликт на Украине
Названа сумма заработка Овечкина за время «рекламного» отпуска в России
Мать и годовалый ребенок выпали из окна
Вскрылась правда о «мобилизации» военблогера до скандала с деньгами для СВО
В США приспустили флаги
Нападение собаки: инструкция по выживанию и первая помощь
В Евросоюзе потребовали отставки фон дер Ляйен
Российский танк разнес грузинских лучников ВСУ в районе Орехова
Погода сегодня, 11 сентября: тепло скоро кончится, Москва утонет в ливнях?
Косметический гигант из ЕС требует от российской таможни 900 млн рублей
Ученые заметили повышенную активность Солнца
Студент признал вину в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге
Нарколог рассказал, как в обществе изменилось отношение к алкоголю
Экономист ответил, как новичкам избежать ошибок при инвестировании
Солнечные затмения, изменившие историю: от древности до наших дней
Депутат озвучил дату индексации военных пенсий
В Петербурге провели новый масштабный рейд по поиску мигрантов
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.