11 ноября 2025 в 12:11

Склеиваем силикон прочно и надолго — секрет прост! Запомните этот состав

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Казалось бы, нерешаемая задача — надежно соединить силиконовые детали. Обычные клеевые составы беспомощны перед гладкой поверхностью, сохнут тонким слоем и трескаются. Однако есть простой выход, который сделает ваши резиновые предметы единым целым навсегда.

Перед началом процедуры хорошенько очистите обе стороны и обезжирьте спиртом. Теперь главное — нанести специальный праймер, который активирует молекулы резины и обеспечит надежное сцепление с клеем.

Следующим этапом наносим тонкую полоску качественного цианакрилатного состава («суперклея») и мгновенно соединяем поверхности. Уже спустя полминуты шов готов выдержать серьезные механические нагрузки, оставаясь эластичным и долговечным.

Ранее сообщалось, что минеральная вода с естественной углекислотой и микроэлементами отлично справляется со свежими пятнами и общим загрязнением. Особенно эффективен метод для синтетических ковровых покрытий.

