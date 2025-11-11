Склеиваем силикон прочно и надолго — секрет прост! Запомните этот состав

Казалось бы, нерешаемая задача — надежно соединить силиконовые детали. Обычные клеевые составы беспомощны перед гладкой поверхностью, сохнут тонким слоем и трескаются. Однако есть простой выход, который сделает ваши резиновые предметы единым целым навсегда.

Перед началом процедуры хорошенько очистите обе стороны и обезжирьте спиртом. Теперь главное — нанести специальный праймер, который активирует молекулы резины и обеспечит надежное сцепление с клеем.

Следующим этапом наносим тонкую полоску качественного цианакрилатного состава («суперклея») и мгновенно соединяем поверхности. Уже спустя полминуты шов готов выдержать серьезные механические нагрузки, оставаясь эластичным и долговечным.

