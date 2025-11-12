Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 17:51

Психолог ответил, почему люди держатся за изжившие себя отношения

Психолог Бережной: люди держатся за понятные и знакомые чувства

Люди держатся за изжившие себя отношения из-за знакомых и понятных чувств и эмоций, рассказал 360.ru бизнес-психолог Данил Бережной. Он отметил, что после таких отношений отсутствие фоновой усталости кажется неестественным.

Одной из главных причин, заставляющих цепляться за призрачные перспективы, остается надежда. Надежда на то, что завтра все изменится, партнер одумается, обстоятельства сложатся иным образом и отношения как по волшебству превратятся в те, о которых мы мечтаем, — рассказал Бережной.

Психолог отметил, что помимо эмоций люди также держатся за привычный уклад жизни — распорядок дня, общие ритуалы, традиции и даже ссоры. По его словам, так люди чувствуют, что жизнь предсказуема.

Ранее психолог Дарья Сальникова рассказала, что некоторым людям в поиске любви мешают избыточные требования к будущему партнеру. Она отметила, что ориентироваться на образы «идеальных» людей из социальных сетей — это ошибка.

