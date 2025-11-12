Развод, критика СВО, «Жди меня»: как живет Татьяна Арнтгольц

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев опроверг информацию о разводе с актрисой Татьяной Арнтгольц. Так все-таки разводятся они или нет, кто из супругов критиковал СВО, как сейчас живет Арнтгольц?

Разводится ли Арнтгольц с Богатыревым

Как ранее сообщалось, заявление о разводе Арнтгольц и Богатырев подали в понедельник, 10 ноября. Дата его рассмотрения не уточнялась. Позже актер опроверг эту информацию.

«Это все слухи. Мы пока не разводимся», — сообщил Богатырев.

Он добавил, что информация, которая до этого появилась на сайте суда, является ошибочной.

Пара поженилась в 2020 году, в 2021 году у них родился сын Данила, который стал вторым ребенком для Арнтгольц и первенцем для Богатырева.

Роман актеров начался на съемках «Наживки для ангела» в 2017-м. Татьяна признавалась, что предложение Марка стало для нее сюрпризом — ведь они встречались совсем недолго. Свадьбу они сыграли тайно.

«С первой встречи я понял, что она — моя женщина», — восторженно говорил актер, подчеркивая, что их встреча была предначертана судьбой.

Арнтгольц отмечала, что они идеально совпали с Богатыревым: оба ценят тишину, избегают светских раутов и дорожат семейными ценностями.

«Он с уважением относится к моим родителям и понимает, как важна для меня сестра-близнец», — пояснила Татьяна.

В 2024 году Арнтгольц заявила, что готова к пополнению: «Материнские ощущения, конечно, разные. Машу я родила в 27 лет, а Данилу — в 39, это уже было суперосознанно. Кстати, еще хочу родить».

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто из актеров критиковал СВО

Богатырев в день начала спецоперации опубликовал в соцсетях черный квадрат, что было воспринято как несогласие с началом СВО. Через несколько дней артист отправился на отдых на Алтай, где практиковал голодание. Он рассказал, что пытается очистить свой разум от событий в мире.

«Голод хорошо проветривает голову от ненужной информации и дает возможность выделить главное, важное. Подобная аскеза сейчас нужна мне еще и потому, что то, что происходит сейчас на братской украинской земле, меня опустошает, не дает собрать себя в руки, а надо», — написал он в блоге.

Арнтгольц свое отношение к СВО не комментировала.

Что еще известно о личной жизни Арнтгольц

До Богатырева Арнтгольц была замужем за коллегой по цеху Иваном Жидковым. Через год родилась дочь Мария. В 2014-м брак распался. Жидков ушел, взяв лишь сумку с вещами. В 2023 году Жидков рассказывал, что дочь переехала к нему и ее мать этому не препятствовала — они оба с пониманием отнеслись к решению подростка.

«В нашем браке было много хорошего. <…> Мы очень любим нашу дочку, которую продолжаем вместе воспитывать. <…> Наши отношения просто себя изжили», — говорил Иван.

Также артистка встречалась с актером Анатолием Руденко. Он впоследствии признавался, что сам спровоцировал разрыв, поскольку испугался серьезных отношений.

Анатолий Руденко Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

«Эгоизм во мне превалировал. В один день я решил закончить наши отношения. Причем сам спровоцировал конфликт. Начал раскручивать ситуацию. Может, это было некрасиво, но я считаю, что правильно», — заявлял Руденко.

Также Татьяна встречалась с Григорием Антипенко, партнером по спектаклю «Двое на качелях». Страсть вспыхнула во время репетиций, но быстро угасла — актеры поняли, что приняли дружбу за любовь.

Чем известна Арнтгольц

Сниматься в кино Арнтгольц начала еще в студенческие годы.

Ее первым проектом стал молодежный сериал «Простые истины» — актриса появилась во втором сезоне в роли старшеклассницы Кати Трофимовой. В начале 2000-х Арнтгольц также сыграла Нату в криминальном сериале NEXT с Александром Абдуловым в главной роли.

Первые же проекты принесли молодой актрисе известность, и она стала регулярно сниматься в кино. В 2000-х она появилась в таких фильмах и сериалах, как «Наваждение», «Талисман любви», «Под ливнем пуль», «Последний уик-энд», «Глянец», «И все-таки я люблю…», «Брак по завещанию».

В 2009 году Татьяна и ее сестра Ольга вместе снялись в сериале «Лапушки». Татьяна играла стриптизершу Наталью, а Ольга — скромную учительницу Катю.

В 2011-м Арнтгольц появилась в биографическом сериале «Фурцева. Легенда о Екатерине» о знаменитом министре культуры СССР. Татьяна сыграла роль юной Фурцевой, а более «зрелую» версию министра исполнила Ирина Розанова.

Среди последних работ актрисы: «Ангел мести» (2022), «Операция „Престол“» (2023), «Диодорова. Против течения» (2024), «Омар в большом кино» (2024). Также ожидается выход лент «Семья потом», «Жены спасателей».

С сентября 2018 года по сентябрь 2023-го Арнтгольц была соведущей Александра Лазарева в программе «Жди меня» на НТВ.

Татьяна Арнтгольц Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Очень люблю эту программу, вела ее прекрасные пять лет! Но она требует огромной эмпатии, включения. Без этого быть ведущей такой программы нечестно! Я устала. Просто устала», — объясняла Татьяна свой уход из программы.

