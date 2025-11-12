Королевская семья Британии: новости, Гарри заскучал по Уильяму

Принц Гарри намекнул, что скучает по своему старшему брату принцу Уильяму, пишет RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 12 ноября?

Как Гарри намекнул на тоску по Уильяму

Сообщается, что Гарри написал эссе о Великобритании ко Дню памяти павших, отмечаемый 11 ноября. Его прочитала эксперт по поведению Джуди Джеймс и пришла к выводу, что «мятежный член королевской семьи отчаянно хочет воссоединения со своим отчужденным братом».

В частности, герцог Сассекский написал: «Хотя сейчас я живу в Соединенных Штатах, Великобритания есть и всегда будет страной, которой я с гордостью служил и за которую боролся. Шутки в баре, клуб, паб, трибуны — как бы нелепо это ни звучало — это то, что делает нас британцами».

Размышляя над эссе Гарри, Джеймс заметила: «„Хотя в настоящее время я, возможно, живу в Соединенных Штатах“ — самая захватывающая строка как с точки зрения формулировки, так и использования знаков препинания. Использование Гарри фразы „в настоящее время“ звучит как нечто само собой разумеющееся, но, по-видимому, намекает на возможное возвращение в Великобританию».

Она привела в пример фразу «В настоящее время я не женат», что может подразумевать желание вступить в брак, и фразу «В настоящее время я безработный», что может указывать на то, что человек ищет работу.

Принц Гарри Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

«Выбор Гарри формулировки намекает, что он, возможно, не только тоскует по дому, но и что возвращение в какой-то форме может произойти», — отметила эксперт.

Джеймс считает, что герцог Сассекский мог использовать эту формулировку, чтобы послать Уильяму сигнал, особенно в момент, когда он предпринимает шаги по восстановлению своих разрушенных отношений с отцом, королем Карлом III .

«Есть предположение, что, так настойчиво и настойчиво используя эту фразу, Гарри намекает (возможно, подсознательно), как сильно он скучает по своему старшему брату», — пояснила Джеймс.

Хотя Гарри, возможно, и стремится вернуть расположение Уильяма, то же самое нельзя сказать о будущем короле. Как сообщал RadarOnline, инсайдеры утверждают, что Уильям планирует отомстить своему младшему брату и его жене Меган Маркл, когда взойдет на трон. Принц Уэльский готов лишить Гарри и Меган их королевских титулов после многих лет драмы и вражды, опозоривших корону.

Как опять опозорилась Маркл

Комментатор британской королевской семьи и блогер Линк Лорен проверил предметы из рождественской коллекции Маркл и обнаружил, что свеча Signature Candle No. 084 стоимостью $64 прибыла без фитиля и без какого-либо способа ее зажечь.

Лорен поднес свечу к камере, чтобы зрители увидели маленькое отверстие в центре, где должен был быть фитиль, и даже спросил своего продюсера, видит ли он то же самое.

Меган Маркл Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Я что, с ума сошел? Где та штука, которую я зажигаю? Это, должно быть, шутка!» — воскликнул он.

Также блогер добавил: «Для меня это „нет“. Я скажу вот что. Если я плачу $64 за свечу, то пусть у нее будет фитиль. Ладно? Пусть будет что-то, что я действительно смогу зажечь».

Читайте также:

Погода в Москве в среду, 12 ноября: ждем весеннюю жару до плюс 15 градусов?

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 ноября: где сбои в России

Взрыв в Красногорске 11 ноября: что с ребенком, факты, это теракт СБУ?