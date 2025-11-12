Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 10:58

Погода в Москве в среду, 12 ноября: ждем весеннюю жару до плюс 15 градусов?

Фото: NEWS.ru

Теплое предзимье установилось на большей части страны из-за температуры выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как это сказывается на погоде в Москве в среду, 12 ноября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге? Ждем весеннюю жару?

Какая погода в Москве сегодня, 12 ноября

Вильфанд отметил, что это касается и европейской части России. По его словам, в Московском регионе в течение рабочих дней этой недели прогнозируется температурный фон на 3–5 градусов выше климатических характеристик.

«При этом ночные значения будут колебаться от 0 до плюс 5 градусов, а дневные — от 4 до 7 градусов тепла», — сказал он.

По данным метеоролога, короткое повышение температуры, связанное с выносом южных воздушных масс, произойдет в пятницу, 14 ноября. Дневные температуры в Московском регионе будут в диапазоне плюс 7–9 градусов.

«Это высокая температура для середины ноября», — подчеркнул Вильфанд.

В среду, 12 ноября, на погоде в столице скажется влияние южного циклона, из-за чего пройдут небольшие дожди, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Ветер ожидается восточный 4–9 м/с. Температура воздуха после полудня — плюс 3–6 градусов. Атмосферное давление стабильное — 749 мм рт. ст.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В четверг слабые очаговые моросящие осадки возможны в основном ночью и утром, возможен туман, днем плюс 4–7 градусов. В пятницу в теплом секторе атлантического циклона усилится ветер в порывах до 10–15 м/с, будет облачно, к вечеру продет кратковременный дождь, дневная температура повысится до плюс 7–10 градусов. В субботу к берегам Москвы-реки прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый штормовым ветром и сменой фазы осадков — ливни станут переходить в заряды мокрого снега, в середине дня температура понизится до 0 — плюс 3 градусов, а вечером ожидаются заморозки и гололедица», — рассказал Тишковец.

Он также заявил, что водителям необходимо переобуть автомобили на зимнюю резину до пятницы включительно.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 12 ноября

По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, в Санкт-Петербурге в среду ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода без существенных осадков. Дневные температурные показатели будут на 3-4 градуса выше климатической нормы.

Температура воздуха в городе составит плюс 6–8 градусов, в Ленинградской области — плюс 3–8 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит привычные 760 мм рт. ст.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В четверг, 13 ноября, временами дожди, ночью плюс 5–7 градусов, днем плюс 7–9 градусов.

Анастасия Яланская
А. Яланская
