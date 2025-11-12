Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Собирается умирать? Надгробие живой певицы Сергиенко: ошибка ли, детали

Сцена из оперы Сергея Сергеевича Прокофьева «Обручение в монастыре» по комедии Ричарда Бринсли Шеридана «Дуэнья». В роли Луизы — заслуженная артистка Украинской ССР Людмила Борисовна Сергиенко Сцена из оперы Сергея Сергеевича Прокофьева «Обручение в монастыре» по комедии Ричарда Бринсли Шеридана «Дуэнья». В роли Луизы — заслуженная артистка Украинской ССР Людмила Борисовна Сергиенко Фото: Александр Макаров/РИА Новости

На Троекуровском кладбище заметили надгробие живой оперной певицы Людмилы Сергиенко, пишет Telegram-канал Mash. Что об этом известно, ошибка ли это?

Что известно о надгробии Сергиенко

Отмечается, что 79-летняя певица сама установила себе памятник на кладбище, заранее подготовив половинчатое надгробие с открытой датой. На кадрах видно, что обелиск стоит рядом с могилой покойного мужа Сергиенко, оперного певца Владислава Верестникова (участок 21). Он скончался в возрасте 77 лет в 2024 году после продолжительной болезни.

Артистка подтвердила информацию о надгробии в разговоре с Mash, но от подробных комментариев воздержалась.

Этот же канал утверждает, что Сергиенко давно страдает гипертензивной болезнью с поражением сердца, указывает портал «Страсти». Поэтому, вероятно, артистка решила уладить похоронные вопросы заблаговременно, чтобы не обременять родственников.

Чем известна Сергиенко

Сергиенко родилась 17 декабря 1945 года в Ворошиловграде (ныне — Луганск). В 1964 году окончила Луганское музыкальное училище по классу фортепиано. В 1971 году окончила Харьковский институт искусств по классу Т. Я. Веске (сольное пение) и И. М. Полян (камерное пение). В 1974-м получила серебряную медаль на Международном конкурсе имени Чайковского и в 1977-м была приглашена в труппу Большого театра. Пела Татьяну в «Евгении Онегине», Купаву в «Снегурочке», Микаэлу в «Кармен», Недду в «Паяцах», Катерину Измайлову в одноименной опере Шостаковича.

V Международный конкурс имени П. И. Чайковского. Певица Людмила Борисовна Сергиенко (вторая премия и серебрянная медаль среди вокалистов) V Международный конкурс имени П. И. Чайковского. Певица Людмила Борисовна Сергиенко (вторая премия и серебрянная медаль среди вокалистов) Фото: Олег Макаров/РИА Новости

Единственный сольный концерт Сергиенко состоялся в Малом зале имени Глинки в 1979-м — с итальянскими ариями и романсами Чайковского.

С 1990-х годов работала на кафедре академического пения и оперной подготовки в Московском государственном институте музыки имени А. Г. Шнитке, преподавала сольное пение, постановку голоса. В 1986 году Сергиенко получила звание народной артистки РСФСР.

Супруг Сергиенко был солистом оперной труппы Большого театра до 2006 года. Выступал как солист Президентского симфонического оркестра, с которым гастролировал в Японии и США.

С 2005 года преподавал сольное пение на вокальной кафедре Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке. С 2006 года также преподавал в Центре оперного пения Галины Вишневской (педагог дополнительного образования).

певицы
смерти
новости
кладбища
Анастасия Яланская
А. Яланская
