Вернуть белизну розеткам: Секретное аптечное средство вместо замены

Выцветшие розетки способны испортить впечатление от самого стильного ремонта. Не спешите их менять, ведь вернуть им идеальную белизну можно буквально за копейки. Просто загляните в свою аптечку, где скрывается настоящий спаситель для пожелтевшего пластика.

Для этого волшебства нам понадобится обычный димексид, который найдется в любой аптеке. Обязательно наденьте перчатки, чтобы защитить руки. Просто смочите в растворе мягкую тряпочку и тщательно протрите поверхность розеток.

Вы сразу увидите, как желтизна начинает исчезать. Для стойких загрязнений можно повторить процедуру, а в конце просто вытрите все насухо. Результат вас поразит — пластик снова станет ослепительно белым, как будто вы только что вернулись из магазина с новой электрофурнитурой.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки устали бороться с налетом и ржавчиной в унитазе и им не хочется часами оттирать загрязнения агрессивной химией. Есть простые способы вернуть сантехнике первозданный блеск без изнурительной уборки. Достаточно подготовить очищающую смесь вечером, а утром лишь смыть её водой.