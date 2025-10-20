Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Суд обязал жену Светлицкого отдать шкатулку с бриллиантами и золотом

Супругу экс-замминистра энергетики Светлицкого обязали отдать все драгоценности

Станислав Светлицкий Станислав Светлицкий Фото: Александр Саверкин/ТАСС

Супруга бывшего замминистра энергетики России Станислава Светлицкого Светлана должна передать в конкурсную массу мужа ювелирные изделия, драгоценные камни, часы, монеты и слитки драгоценных металлов, передает РИА Новости. Соответствующее решение по делу банкрота принял Арбитражный суд Тверской области.

Так, в июне суд первой инстанции потребовал у Светлицкой передать финансовому управляющему ее мужа ювелирные изделия из золота и других драгметаллов общим весом 282,37 грамма, 41 сапфир и рубин, 200 природных недрагоценных камней и жемчужин, 717 драгоценных камней. Также ее обязали отдать медали и монеты из белых и желтых металлов, слитки, часы и многое другое. В случае неисполнения решения суда с Светлицкой будет взыскиваться неустойка в размере 10 тыс. рублей за каждый день просрочки.

До этого суд в Москве наложил арест на имущество бывшего члена совета директоров «Альфа-Банка» Александра Галицкого общей кадастровой стоимостью 435 млн рублей. Суд ограничил права на недвижимость только на территории России, при этом рыночная стоимость активов может достигать 1,2 млрд рублей.

