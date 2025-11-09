Цветок для клумб, кашпо и корзин: создает в саду эффект живого кружевного покрывала

Бакопа — это настоящая находка для дачников, которая покоряет своим обильным и долгим цветением с июня по сентябрь, создавая в саду эффект живого кружевного покрывала.

Ее главные преимущества — удивительная неприхотливость и способность цвести даже в неблагоприятных условиях, не теряя декоративности во время дождя. Это растение идеально подходит для подвесных кашпо и корзин, где его тонкие стебли образуют пышные ампельные композиции, а также его можно высадить в клумбы.

Бакопу ценят за ее выносливость: она светолюбива, влаголюбива, а уход за ней сводится к регулярным поливам и легким подкормкам. Цветение бакопы волнообразное — после первой обильной волны наступает пауза, а затем оно возобновляется с новой силой, делая сад очаровательным до самых заморозков.

