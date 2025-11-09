Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Цветет без устали 5 месяцев, становясь краше с каждым сезоном: пышный многолетник для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Герань Розанна является настоящим рекордсменом по продолжительности цветения, способным украшать сад своими крупными лавандово-синими цветами на протяжении пяти месяцев без перерыва.

Этот пышный многолетник для сада — мечта любого дачника, главное преимущество которого — сочетание невероятной декоративности с феноменальной выносливостью. Розанна хороша своей способностью быстро разрастаться в пышные кусты до метра в диаметре, образуя роскошные цветущие куртины.

Ее обожают за абсолютную неприхотливость: она зимостойка, засухоустойчива, практически не болеет и не требует деления годами, становясь только краше с каждым сезоном. Ее яркие цветы с контрастными темными жилками и ажурная листва, краснеющая осенью, создают в саду постоянный цветовой акцент, при этом растение прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени. Эта герань действительно цветет без устали с июня до октября, не требуя особого ухода.

Ранее был назван цветок, который из семян вырастает в голубое озеро: не требует подкормок и частого полива.

