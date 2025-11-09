Цветущие шары без усилий: многолетник с идеальной формой от природы

Цветущие шары без усилий: многолетник с идеальной формой от природы

Этот многолетник отличается идеальной формой от природы. Хризантема Мультифлора обладает уникальной генетической способностью самостоятельно формировать идеальные шаровидные кусты без всякой обрезки.

Эта удивительная хризантема — настоящий хит осеннего сада, главное преимущество которой — совершенная природная форма и невероятно обильное цветение, полностью скрывающее листву. Мультифлора хороша своим разнообразием: она представлена в богатейшей палитре оттенков — от белоснежных и лимонных до малиновых и пурпурных, создавая в саду яркие акценты, когда другие растения уже готовятся к зиме.

Дачники ее обожают за продолжительное цветение с августа до самых заморозков и компактные размеры, позволяющие выращивать ее даже в контейнерах. При этом она достаточно морозостойка, а правильная посадка на солнечном месте с хорошим дренажем гарантирует ее роскошное цветение. Посадите, и получите цветущие шары без усилий в саду.

Ранее был назван цветок, который меняет окраску в течение дня: образует живую изгородь высотой до 3 метров.