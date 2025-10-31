Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 09:28

Цветок за 100 рублей, который растет 20 лет: многолетняя клумба из одной пачки семян

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете растение, которое станет долгосрочным украшением вашего сада, обратите внимание на эхинацею! Потратив всего около 100 рублей на семена, вы получите многолетник, который будет расти и радовать вас цветением 20 лет.

Эхинацея не требует ежегодной посадки, прекрасно зимует без укрытия и с каждым годом образует все более пышные кусты с эффектными розовыми, малиновыми или белыми цветами. Посейте семена под зиму в ноябре или ранней весной — они хорошо прорастают без стратификации. Уже на второй год вы получите мощные растения высотой до 1 метра, которые будут цвести с июля по сентябрь.

Эхинацея засухоустойчива, не боится болезней и прекрасно смотрится в миксбордерах. Это идеальный выбор для тех, кто хочет создать красивый сад без ежегодных затрат на рассаду и семена! Вы получите многолетнюю клумбу из одной пачки семян.

Ранее был назван цветок-сказка с гигантскими соцветиями: цветет пышнее пионов и до первого снега.

Дарья Иванова
Д. Иванова
