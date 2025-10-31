Цветок за 100 рублей, который растет 20 лет: многолетняя клумба из одной пачки семян

Если вы ищете растение, которое станет долгосрочным украшением вашего сада, обратите внимание на эхинацею! Потратив всего около 100 рублей на семена, вы получите многолетник, который будет расти и радовать вас цветением 20 лет.
Эхинацея не требует ежегодной посадки, прекрасно зимует без укрытия и с каждым годом образует все более пышные кусты с эффектными розовыми, малиновыми или белыми цветами. Посейте семена под зиму в ноябре или ранней весной — они хорошо прорастают без стратификации. Уже на второй год вы получите мощные растения высотой до 1 метра, которые будут цвести с июля по сентябрь.
Эхинацея засухоустойчива, не боится болезней и прекрасно смотрится в миксбордерах. Это идеальный выбор для тех, кто хочет создать красивый сад без ежегодных затрат на рассаду и семена! Вы получите многолетнюю клумбу из одной пачки семян.
