30 октября 2025 в 22:28

Голубые шапки без рассады и хлопот: просто рассыпьте эти семена, когда подмерзнет почва в ноябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы мечтаете о роскошных голубых шапках цветов без рассады и хлопот, которые будут украшать ваш сад все лето, посадите в ноябре агератум! Этот удивительный однолетник идеально подходит для подзимнего посева и поражает своей способностью к самосеву.

Когда в конце ноября почва слегка подмерзнет, просто рассыпьте мелкие семена агератума по поверхности земли и слегка присыпьте грунтом. Весной вы получите дружные всходы, которые быстро превратятся в пушистые кустики высотой 15–25 см, сплошь покрытые бархатистыми голубыми соцветиями.

Агератум будет цвести с июня до самых заморозков, образуя настоящие синие ковры. Он прекрасно смотрится в бордюрах, рабатках и контейнерах, сохраняя декоративность даже в самую жаркую погоду. Этот цветок не требует особого ухода, устойчив к засухе и будет годами возобновляться самосевом, даря вам свои восхитительные голубые шапки без всяких усилий.

Ранее был назван цветок, который из семян вырастает в пышные цветы с волшебным ароматом.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
