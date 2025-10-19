Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 23:23

Из семян — в пышные цветы с волшебным ароматом: чарующее растение для подзимней посадки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маттиола, известная как ночная фиалка, станет настоящим сокровищем вашего сада благодаря своему неповторимому преимуществу — волшебному аромату, который особенно сильно раскрывается в вечерние и ночные часы.

Этот скромный на вид цветок обладает феноменальной холодостойкостью, что делает его идеальным кандидатом для подзимнего посева. Когда установится стабильно прохладная погода, посейте семена маттиолы в заранее подготовленные бороздки глубиной 1–1,5 см, присыпьте землей и слегка уплотните. Весной вы получите крепкие закаленные всходы, которые уже в начале лета превратятся в пышные кустики с сиреневыми, розовыми или белыми соцветиями.

Маттиола не требует особого ухода, прекрасно растет на любых почвах и будет радовать вас своим благоуханием все лето. Ее можно высаживать вблизи зон отдыха, под окнами или вдоль дорожек, чтобы в полной мере наслаждаться этим природным ароматом. Из семян маттиола вырастает в пышные цветы с волшебным ароматом.

Ранее стало известно, как из семян вырастить к лету лиану, усыпанную сотнями бутонов.

Дарья Иванова
Д. Иванова
