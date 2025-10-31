Сажаю под зиму — любуюсь весной: пышные кустики с махровыми соцветиями для дачи

Цинерария гибридная — настоящая жемчужина для ранневесеннего сада, поражающая разнообразием махровых и полумахровых соцветий всех оттенков розового, фиолетового, синего и белого цвета.

В ноябре, после легкого промерзания почвы, рассыпьте семена по поверхности, прикройте агроволокном и прижмите досками. Стратификация холодом обеспечит дружные всходы в марте — апреле. Так вы получите пышные кустики с махровыми соцветиями для дачи. Гибридная цинерария формирует компактные кустики 20–30 см с бархатистыми листьями и огромными шапками соцветий, напоминающими ромашки и маргаритки.

Она теневынослива, холодостойка и непрерывно цветет 4–6 недель. Идеальна для горшечной культуры, весенних клумб и бордюров, создавая плотный цветущий ковер там, где другие растения еще не проснулись. Этот цветок — лучший выбор для нетерпеливых садоводов, желающих получить яркое цветение в начале сезона. Все просто: сажаю под зиму — любуюсь весной.

