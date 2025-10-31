Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 06:46

Сажаю под зиму — любуюсь весной: пышные кустики с махровыми соцветиями для дачи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цинерария гибридная — настоящая жемчужина для ранневесеннего сада, поражающая разнообразием махровых и полумахровых соцветий всех оттенков розового, фиолетового, синего и белого цвета.

В ноябре, после легкого промерзания почвы, рассыпьте семена по поверхности, прикройте агроволокном и прижмите досками. Стратификация холодом обеспечит дружные всходы в марте — апреле. Так вы получите пышные кустики с махровыми соцветиями для дачи. Гибридная цинерария формирует компактные кустики 20–30 см с бархатистыми листьями и огромными шапками соцветий, напоминающими ромашки и маргаритки.

Она теневынослива, холодостойка и непрерывно цветет 4–6 недель. Идеальна для горшечной культуры, весенних клумб и бордюров, создавая плотный цветущий ковер там, где другие растения еще не проснулись. Этот цветок — лучший выбор для нетерпеливых садоводов, желающих получить яркое цветение в начале сезона. Все просто: сажаю под зиму — любуюсь весной.

Ранее был назван цветок, который не боится ни ливней, ни засухи, ни морозов.

цветы
дачи
клумбы
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
В школьную программу средних классов захотели вернуть один предмет
В Домодедово задержали объявленную в международный розыск россиянку
Сын Медведева высказался о расстрелах за коррупцию
Вкусный и полезный осенний завтрак! Пшенная каша с тыквой на молоке
Около 10 взрывов прогремело ночью в двух российских городах
Банки стали внезапно менять условия кредитов без предупреждения
В США заметили, что Трамп резко поменял мнение по Украине
Трамп с женой устроили Хэллоуин в Белом доме
В Госдуме предложили установить «рыбный четверг»
Ветеринар рассказал, как отучить кошку рыться в домашних цветах
Украина рискует остаться без денег до прихода весны
Каллас потеряла позиции после конфликта с фон дер Ляйен
Стало известно, можно ли наказать владельца собаки за громкий лай питомца
В Москве арестовали общественного деятеля по делу о торговле детьми
ПВО сбила несколько дронов в Ростовской области
ВСУ попытались атаковать инфраструктуру вблизи Владимира
К чему снятся котята: толкования, которые удивят вас
Военэксперт рассказал о «подземном городе» ВСУ в Константиновке
Наступление в ДНР и победа спецназа: успехи ВС РФ к утру 31 октября
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания
Семья и жизнь

10 ужинов, богатых белком: рецепты для вкусного правильного питания

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.