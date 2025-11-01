Бросил, притоптал и забыл: 4 цветка для посадки в промерзшую землю в ноябре

Бросил, притоптал и забыл: 4 цветка для посадки в промерзшую землю в ноябре

Если вы не успели посадить цветы, не расстраивайтесь — ноябрь предлагает последнюю возможность для посева! Рассказываем, какие 4 цветка подходят для посадки в промерзшую землю в ноябре. Бросил семена, притоптал и забыл!

Идеально подойдут календула, василек, эшшольция и нигелла. Эти неприхотливые однолетники не боятся холода и сами пройдут стратификацию. Дождитесь, когда почва подмерзнет, рассыпьте семена по поверхности, слегка притопчите и можете забыть о посадках до весны. Такие цветы взойдут крепкими и закаленными, будут более устойчивы к болезням и засухе.

Они создадут живописные луговые композиции и наполнят сад красками с начала лета. Этот способ особенно хорош для мавританских газонов и природных садов, где важна естественная красота. Не упустите шанс легко и быстро создать цветущий рай на будущий год.

Ранее был назван цветок, который растет без подкормок, подвязок и обработок: сажаешь раз — получаешь желтую клумбу на много лет.