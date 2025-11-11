Цветет как фабрика бутонов: чудо-цветок для выращивания в кашпо в саду

Глоксиния — чудо-цветок для выращивания в садовых кашпо в теплое время года. Он создает потрясающие акценты благодаря своим крупным бархатным цветкам-колокольчикам.

Ее главное преимущество — невероятно обильное цветение, когда на одном растении одновременно распускается до 20 бутонов, полностью скрывающих листву. Цветет как фабрика бутонов! Этот цветок хорош своим разнообразием: современные гибриды предлагают богатейшую палитру — от белоснежных и алых до фиолетовых и крапчатых расцветок, часто с контрастной каймой или гофрированным краем.

Садоводы ценят глоксинию за компактную форму и способность украшать затененные уголки. При выращивании в кашпо важно защищать ее от прямого солнца и дождя, сохранять почву влажной без застоя воды, а на зиму заносить в помещение.

