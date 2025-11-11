Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 13:01

Чудо-цветок для сырых участков: морозостойкий, не болеет, покрывается множеством бутонов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Калужница — это настоящий подарок для владельцев сырых участков, где другие растения просто не выживают. Ее главное преимущество — раннее и обильное цветение в апреле — мае, когда сад просыпается после зимы. Просто чудо-цветок!

В это время кустики покрываются множеством золотисто-желтых бутонов, напоминающих маленькие солнышки. Калужница хороша своей неприхотливостью и способностью быстро разрастаться, образуя плотные нарядные куртины у воды, в низинах и на переувлажненных почвах.

Дачники ее обожают за способность оживлять самые проблемные уголки сада, при этом не требуя практически никакого ухода. Она морозостойка, не болеет, а ее блестящие сердцевидные листья сохраняют декоративность все лето. Посаженная у пруда или в сыром полутенистом месте калужница создает идиллические пейзажи в природном стиле, а ее способность цвести даже в холодную весеннюю погоду делает ее незаменимой для тех, кто хочет ярких красок сразу после схода снега.

Ранее были названы 4 цветка для посадки в промерзшую землю в ноябре: бросил, притоптал и забыл.

