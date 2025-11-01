Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 13:16

Посадил один раз — наслаждаешься всю жизнь: этот многолетник растет на одном месте более 50 лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете многолетник, который будет десятилетиями украшать ваш сад без особых хлопот, посадите пион! Этот удивительный цветок способен расти на одном месте более 50 лет, с каждым годом становясь только пышнее и красивее.

Пионы не требуют частой пересадки, обладают феноменальной зимостойкостью и ежегодно цветут даже при минимальном уходе. Их мощные корневища накапливают питательные вещества, позволяя растению переживать засухи и морозы. С мая по июнь ваш сад будет украшен огромными ароматными цветами всех оттенков — от белоснежного до густо-бордового. Пионы не болеют, не требуют подвязки и особых подкормок.

Достаточно поместить деленку корневища на солнечном месте с хорошим дренажем, и вы на десятилетия обеспечите свой сад роскошным цветением. Посадил один раз — наслаждаешься всю жизнь!

Ранее был назван цветок, который растет без подкормок, подвязок и обработок: сажаешь раз — получаешь желтую клумбу на много лет.

Дарья Иванова
Д. Иванова
