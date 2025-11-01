Посадил один раз — наслаждаешься всю жизнь: этот многолетник растет на одном месте более 50 лет

Если вы ищете многолетник, который будет десятилетиями украшать ваш сад без особых хлопот, посадите пион! Этот удивительный цветок способен расти на одном месте более 50 лет, с каждым годом становясь только пышнее и красивее.

Пионы не требуют частой пересадки, обладают феноменальной зимостойкостью и ежегодно цветут даже при минимальном уходе. Их мощные корневища накапливают питательные вещества, позволяя растению переживать засухи и морозы. С мая по июнь ваш сад будет украшен огромными ароматными цветами всех оттенков — от белоснежного до густо-бордового. Пионы не болеют, не требуют подвязки и особых подкормок.

Достаточно поместить деленку корневища на солнечном месте с хорошим дренажем, и вы на десятилетия обеспечите свой сад роскошным цветением. Посадил один раз — наслаждаешься всю жизнь!

