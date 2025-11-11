Посадите в ноябре — весной в саду парад разноцветных шариков! Не многолетник, а сказка

Это растение — настоящая магия в мире садоводства. Хризантема мультифлора — тот самый удивительный многолетник, который осенью превращает любой уголок сада в фейерверк красок. Ее главная особенность — идеальная шаровидная форма куста, густо усыпанного сотнями цветов. Она не требует никаких хитрых манипуляций — прищипки или формирования. Куст сам, по своей генетической программе, наращивает пышную сферу, ровный шар из соцветий, за которыми порой не видно листвы.

Цветение мультифлоры — это финальный, но такой мощный аккорд садового сезона. Когда многие растения уже готовятся к покою, она взрывается всеми оттенками: от ослепительно-белого и лимонно-желтого до медного, пурпурного и сиреневого. Она холодостойка и цветет до самых серьезных заморозков, стоя в саду, словно яркий памятник ушедшему лету. Уход за ней несложен: главное — посадить ее на солнечном месте и обеспечить хороший дренаж, так как она не выносит застоя воды. На зиму после цветения побеги обрезают и укрывают лапником или сухой листвой. С приходом весны она просыпается одной из первых, радуя свежей зеленью, чтобы к осени вновь закрутить потрясающий цветочный карнавал. Это растение, которое дарит радость, не требуя многого взамен.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!