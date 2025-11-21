Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 06:00

Эти картофельные крокеты с сырной начинкой исчезают со стола за минуту — рецепт идеальной закуски к Новому году

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт — отличная база для фантазии. Внутрь каждого шарика можно спрятать кубик сыра, ветчины или грибную начинку, превратив простую закуску в кулинарный сюрприз.

Отвариваю 2–3 картофелины в подсоленной воде до готовности, сливаю воду и делаю однородное густое пюре без комочков. В теплую картофельную массу добавляю один яичный желток, 1 ст. л. сливочного масла и приправу из трав по вкусу, тщательно вымешиваю до гладкости. Из полученного теста формирую аккуратные шарики.

Отдельно слегка взбиваю в пену оставшийся яичный белок. Каждый картофельный шарик обваливаю сначала в муке, затем окунаю во взбитый белок и наконец панирую в панировочных сухарях, чтобы получилась плотная хрустящая корочка. Обжариваю крокеты в хорошо разогретом подсолнечном масле до румяного золотистого цвета со всех сторон. Готовые крокеты выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
еда
рецепты
картофель
закуски
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЮАР заинтересовались российской водкой
«Это позор»: ЕС дали совет по прекращению конфликта на Украине
«Тревожный сигнал»: стало известно, о чем может говорить головокружение
Егорян объяснила быстрый вылет из шоу «Титаны»
Грузовой поезд сошел с рельсов в Иркутской области
«А где денежки?»: Небензя в ООН прокомментировал скандал на Украине
Толкование сна: почему снится тошнота и что делать дальше
Овечкин повторил уникальное достижение в НХЛ
Освобождение Купянска и полный разгром ВСУ: успехи ВС РФ к утру 21 ноября
Психолог рассказала о скрытом влиянии детских травм на взрослую жизнь
Аэропорты Краснодара и Ижевска закрылись
ВСУ повредили ЛЭП в Ростовской области
Стало известно, сколько россияне готовы потратить на новогодние подарки
Обвиняемому в убийстве генерала Москалика могут дать пожизненное
К чему снится конь: знаки судьбы для мужчин и женщин
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 ноября
В Черногории анонсировали введение визовых ограничений для россиян
В Госдуме рассказали о бюджетных расходах на 2026–2028 годы
Автомобили на газе могут освободить от утильсбора
В Белом доме объяснили, почему Трамп назвал журналистку свинкой
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.