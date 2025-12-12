Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 17:36

Адвокат рассказал, почему для Блиновской могут быть особые условия в ИК

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Особые условия в колонии для блогера Елены Блиновской могут быть созданы не из-за ее медийности, а за материальную помощь колонии в организации бараков, рассказал NEWS.ru адвокат Николай Семенов. Для «королевы марафонов», по мнению эксперта, будет дозирован тяжелый труд, также ей могут разрешить в определенные часы пользоваться телефоном.

Особые условия содержания ей могут создать за помощь по обустройству колонии. Везде нехватка средств. Нужен ремонт бараков, каких-то телевизоров. Я думаю, что это неофициально будет пропуском в такой элитный отряд, — сказал Семенов.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что для блогера Елены Блиновской, приговоренной к 4,5 года лишения свободы, могут быть смягчены условия содержания во Владимирской колонии. По его мнению, из-за ее медийности администрация учреждения будет обеспечивать безопасность и особый контроль.

До этого в региональном управлении ФСИН сообщили, что в исправительном учреждении во Владимирской области нет отрядов с привилегированными условиями содержания. Так в ведомстве ответили на сообщения, что блогера Елену Блиновскую распределили в считающийся у заключенных привилегированным отряд, где у арестанток самая легкая работа.

