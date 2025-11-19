Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 10:47

Покупка квартиры у бабушки: скрытые риски, которые не покажут юристы

Покупка квартиры у бабушки: скрытые риски, которые не покажут юристы Покупка квартиры у бабушки: скрытые риски, которые не покажут юристы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Покупка квартиры у пожилого человека может обернуться неожиданными проблемами даже при соблюдении всех юридических формальностей. Растущее число судебных споров показывает: справки из психоневрологического диспансера (ПНД) и проверка документов не гарантируют безопасность сделки. Разберемся, какие скрытые угрозы таит такая покупка и как защитить себя от потери денег и жилья.

Почему юридической проверки и справки из ПНД недостаточно

За последние годы российский рынок недвижимости столкнулся с волной мошеннических схем, где главными участниками становятся пожилые люди. Причем речь идет не только об одиноких пенсионерах — в сделках участвуют бабушки и дедушки, имеющие родственников, даже проживающих с ними. Схема выглядит безобидно: пожилой человек продает квартиру, покупатель действует добросовестно, банк проверяет документы, юристы подтверждают чистоту сделки.

Однако через несколько месяцев или даже лет после покупки квартиры у пожилого человека (продавца) появляются родственники и идут с исками в суд. Они заявляют о недееспособности бабушки или дедушки на момент сделки, предоставляют медицинские заключения о деменции или других заболеваниях. И вот парадокс: при наличии справки из психоневрологического диспансера, подтверждающей вменяемость продавца, суд все равно признает сделку недействительной.

Риски при покупке квартиры у бабушки: что проверять, несмотря на юристов Риски при покупке квартиры у бабушки: что проверять, несмотря на юристов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Причина в том, что справка из ПНД фиксирует состояние человека только на момент ее выдачи и не отражает его способность понимать значение своих действий в день подписания договора. Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза может установить, что на момент продажи квартиры пожилой человек находился в состоянии, когда не мог руководить своими действиями. В результате покупатели теряют и недвижимость, и деньги, особенно если средства уже потрачены продавцом или его окружением.

Родственники-наследники: как они могут оспорить сделку

Наследники и родственники пожилых продавцов имеют мощный арсенал юридических инструментов для оспаривания сделки с недвижимостью.

  • Первый и самый распространенный способ — доказательство недееспособности продавца на момент сделки. Для этого назначается посмертная или прижизненная судебно-психиатрическая экспертиза, которая изучает медицинские карты, показания свидетелей, записи видеонаблюдения.

  • Второй рычаг — доказательство введения в заблуждение или применения насилия, угроз. Родственники могут предоставить суду доказательства того, что бабушка действовала под давлением мошенников или не понимала последствий своих действий из-за возраста и болезней.

  • Третий способ — оспаривание сделки с недвижимостью через признание ее кабальной, если квартира продана по цене значительно ниже рыночной стоимости.

Почему юридической проверки и справки из ПНД недостаточно Почему юридической проверки и справки из ПНД недостаточно Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если прописанные в квартире бабушки родственники не были выписаны до продажи или имели право пользования жильем, они могут заявить о том, что их права нарушены, и потребовать признания сделки недействительной. Особенно уязвимы сделки, совершенные в последние годы жизни пожилого человека, когда его здоровье заметно ухудшилось.

Срок исковой давности для оспаривания таких сделок с недвижимостью — три года с момента, когда наследники узнали о пренебрежении их правами. Потому даже через несколько лет после приобретения квартиры у пожилого человека покупатель может столкнуться с судебным иском и потерять недвижимость.

Что такое титульное страхование и почему отказ — стоп-сигнал

Титульное страхование при покупке квартиры — это защита от риска потери права собственности на недвижимость. Страховая компания компенсирует убытки, если суд признает сделку недействительной и покупатель лишится квартиры. Однако главная ценность титульного страхования не в самой компенсации, а в том, что страховщики проводят тщательную проверку сделки перед заключением договора.

Когда страховая компания отказывает в титульном страховании при покупке квартиры — это красный флаг. Профессиональные оценщики рисков увидели в предстоящей операции что-то подозрительное: возраст продавца, его состояние здоровья, противоречия в бумагах, наличие потенциальных наследников. Отказ в страховании титула — настоящий стоп-сигнал для покупателя и повод для глубокого анализа ситуации. Даже если все документы в порядке, а юристы не видят проблем, отказ страховщиков говорит о высокой вероятности судебных споров.

Красные флаги сделки Красные флаги сделки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Красные флаги сделки

Существует ряд признаков, которые должны насторожить покупателя и заставить его отказаться от сделки или провести дополнительные проверки.

Первый красный флаг: продавец не покупает ничего взамен. Для людей советской закалки недвижимость имеет сакральный статус, это не просто актив, а часть жизни. Продажа квартиры без одновременной покупки другого жилья должна иметь веские и понятные основания: переезд к детям с документальным подтверждением, серьезное заболевание, требующее дорогостоящего лечения. Если пожилой человек продает единственное жилье и не объясняет четко, где будет жить дальше, это повод для тревоги.

Второй признак проблемной сделки: ссылки на покупку недвижимости в другом регионе или стране. Особенно подозрительно, когда 75-летняя бабушка собирается купить дом в Крыму или квартиру в Белоруссии, но конкретных планов не имеет. Мошенники часто используют эту легенду, убеждая пожилых людей продать квартиру под обещания райской жизни на юге.

Третий красный флаг: просьбы не сообщать родственникам о сделке. Любые упоминания о «сюрпризе» для детей и внуков, ссылки на плохие отношения с семьей, желание «проучить» непутевых наследников должны остановить покупателя. Это классический признак того, что сделка совершается под влиянием третьих лиц или против воли родственников, которые затем обязательно ее оспорят.

Четвертый настораживающий момент: настойчивые требования расплатиться наличными через банковскую ячейку. Хотя этот способ расчетов легален, он создает дополнительные риски при покупке квартиры у бабушки. Наличные труднее отследить, сложнее доказать факт передачи денег, если продавец или его окружение их потратят до признания сделки недействительной.

Родственники-наследники: как они могут оспорить сделку Родственники-наследники: как они могут оспорить сделку Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятый фактор риска: возраст продавца старше 60 лет в сочетании с любым из перечисленных признаков. Сам по себе возраст не делает сделку незаконной, но требует повышенного внимания и дополнительных мер безопасности.

Дополнительные красные флаги: необычная спешка со стороны продавца, заниженная цена без объективных причин, отказ от нотариального удостоверения сделки, присутствие при переговорах подозрительных «помощников» или «консультантов» пожилого человека.

Алгоритм безопасной покупки: пошаговая инструкция

Чтобы обезопасить себя после покупки недвижимости, можно соблюсти несколько важных пунктов.

1. Изучите продавца и его окружение

Первый шаг — тщательное изучение личности продавца. Запросите не только справку из ПНД, но и выписку из медицинской карты за последние несколько лет. Обратите внимание на диагнозы, связанные с деменцией, болезнью Альцгеймера, психическими расстройствами.

Шаг второй: познакомьтесь с родственниками пожилого человека. Убедитесь, что они знают о продаже и не возражают против нее.

И, наконец, проверьте, нет ли прописанных в квартире бабушки родственников, которые могут заявить о своих правах позже.

2. Документальная защита

  • Настаивайте на нотариальном удостоверении сделки.

  • Получите письменные заявления от всех потенциальных наследников о том, что они не будут оспаривать сделку.

Что такое титульное страхование и почему отказ — стоп-сигнал Что такое титульное страхование и почему отказ — стоп-сигнал Фото: Shutterstock/FOTODOM

3. Финансовая безопасность

  • Обязательно оформите титульное страхование при покупке квартиры.

  • Применяйте безопасные способы расчетов: например, банковскую ячейку, но с участием нотариуса, который зафиксирует передачу денег.

  • Проверьте финансовую историю продавца: нет ли у него крупных долгов, не находится ли квартира под залогом или арестом.

4. Работа с профессионалами

  • Не экономьте на услугах опытного юриста, чья специализация — сделки с «квадратными метрами».

  • Привлеките независимого риелтора для оценки рисков.

Самое важное: если сомневаетесь — обязательно проверяйте все!

  • При любых сомнениях в адекватности второй стороны сделки настаивайте на проведении независимой психиатрической экспертизы до сделки. Это дороже обычной справки из ПНД, но может спасти от потери денег и жилья в будущем.

  • В случае необходимости попросите заключение независимого психиатра, который проведет беседу с продавцом непосредственно перед сделкой.

  • Закажите расширенную выписку из ЕГРН с полной картиной переходов прав собственности на квартиру.

  • Настаивайте на присутствии потенциальных наследников при подписании договора купли-продажи у нотариуса и их письменном согласии на сделку.

Алгоритм безопасной покупки: пошаговая инструкция Алгоритм безопасной покупки: пошаговая инструкция Фото: Shutterstock/FOTODOM

Покупка квартиры у пожилого человека требует особой осторожности и тщательной проверки всех обстоятельств сделки. Риски при покупке квартиры у бабушки реальны и могут обернуться потерей и денег, и недвижимости даже через несколько лет после сделки. Ключевые меры защиты — титульное страхование, нотариальное оформление, привлечение родственников продавца и внимание к красным флагам. Помните: отказ от подозрительной сделки лучше, чем годы судебных разбирательств и финансовые потери.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
