Стало известно, как не растянуть желудок едой

Контроль порций является необходимостью для всех, независимо от целей, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В беседе с «Радио 1» она отметила, что растянутый желудок затрудняет насыщение организма.

Мы можем съесть тазик салата, а можем орехи. Вроде бы, все полезно, но калорийность в разы отличается. Например, мясо и зелень сравнивать никак нельзя. К тому же, нужно помнить, что наш желудок не бездонный, мы можем его растянуть любой едой, — сказала эксперт.

Соломатина подчеркнула, что важно учитывать не только калорийность, но и объем и нутриентную плотность пищи. Выполняя рекомендации по размерам порций, можно контролировать, чтобы мясо или рыба помещались в ладонь, однако необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого человека.

Она добавила, что наполненность порций также зависит от образа жизни, и всем подходит разный режим питания: кому-то нужен дробный и частый прием пищи, а кому-то – большие порции, в зависимости от физической активности.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова заявила, что пиво, шампанское и алкоголь с газировкой в сочетании с шашлыком могут причинить особый вред здоровью. При употреблении с жирным мясом эти напитки создают серьезную нагрузку на желудок.