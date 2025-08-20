Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 13:11

Стало известно, как не растянуть желудок едой

Диетолог Елена Соломатина: контроль порций важен независимо от целей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Контроль порций является необходимостью для всех, независимо от целей, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В беседе с «Радио 1» она отметила, что растянутый желудок затрудняет насыщение организма.

Мы можем съесть тазик салата, а можем орехи. Вроде бы, все полезно, но калорийность в разы отличается. Например, мясо и зелень сравнивать никак нельзя. К тому же, нужно помнить, что наш желудок не бездонный, мы можем его растянуть любой едой, — сказала эксперт.

Соломатина подчеркнула, что важно учитывать не только калорийность, но и объем и нутриентную плотность пищи. Выполняя рекомендации по размерам порций, можно контролировать, чтобы мясо или рыба помещались в ладонь, однако необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого человека.

Она добавила, что наполненность порций также зависит от образа жизни, и всем подходит разный режим питания: кому-то нужен дробный и частый прием пищи, а кому-то – большие порции, в зависимости от физической активности.

Ранее эндокринолог Галина Смирнова заявила, что пиво, шампанское и алкоголь с газировкой в сочетании с шашлыком могут причинить особый вред здоровью. При употреблении с жирным мясом эти напитки создают серьезную нагрузку на желудок.

здоровье
диетологи
питание
пищеварение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве вынесли приговор последователю основателя МММ
«Счастье привалило»: Диброва раскрыла, чем займется на фоне развода
Писатель предостерег подростков от чтения фэнтези
Историк указал на нюанс в совете Стубба Киеву пойти по «финскому сценарию»
Мать Дарьи Дугиной приехала на открытие памятника дочери
В Госдуме объяснили, кого Британия шлет троянским конем на Украину
Военэксперт ответил, как украинские диверсанты попали в Брянскую область
Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов и попал на видео
Россиянам дали совет, как сэкономить на оплате коммунальных услуг
Болид «Формулы-1» промчался по обычной трассе и попал на видео
Москвич развращал российских школьниц в интернете
Трамп захотел «поджарить» мигрантов на стене с Мексикой
В Италии уточнили, что могут означать гарантии безопасности для Украины
В Госдуме усомнились в знаниях Стубба после слов о перемирии 1944 года
Врач предупредила о вреде зеленых яблок для желудка и иммунитета
Ученые придумали, как добраться до недоступных высот атмосферы
Назван главный движущий фактор встречи РФ, США и Украины в ближайшее время
Трое человек погибли после игры детей с поджиганием дивана
Стало известно, как не растянуть желудок едой
Источники: Бастрыкин возглавит Верховный суд. Что известно, инсайды
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.