Врач раскрыла, какую аллергию сложнее всего распознать

Наиболее трудной для выявления является аллергия на лекарственные препараты, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова. По ее словам, выявить ее можно с помощью кожного тестирования и анализа крови, однако часто результаты оказываются ложноположительными.

Лекарственная аллергия — реакция иммунной системы организма на введение какого-либо препарата. Среди методов диагностики может применяться кожное тестирование и определение специфических антител класса IgE в крови пациента. Иногда возникают ложноположительные результаты, затрудняя интерпретацию анализа. Важно помнить: поставить диагноз «лекарственная аллергия» исключительно на основании результатов лабораторных анализов невозможно на данном этапе развития аллергологии, — сказала Попова.

Она добавила, что кожное тестирование не позволяет точно установить чувствительность ко многим препаратам. По словам Поповой, это связано с отсутствием специализированных тест-систем и стандартов. Кроме того, по словам врача, определение специфических IgE-антигенов может выявить аллергические реакции немедленного типа, однако отсутствие соответствующих иммуноглобулинов не гарантирует отсутствия аллергии.

Ранее врач Ольга Чиркова заявила, что при первых признаках аппендицита нельзя принимать обезболивающее, так как может быть нарушена клиническая картина. По ее словам, в таком случае операция будет проведена не вовремя.