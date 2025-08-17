Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025

Крем-каша на завтрак: идеальная ПП-вкусняшка, и ни грамма сахара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Питательная и полезная каша из киноа — идеальный вариант для здорового завтрака. Благодаря предварительному замачиванию крупа становится особенно нежной, а натуральная сладость фиников делает блюдо по-настоящему вкусным без добавления сахара.

Для приготовления замочите 200 г киноа на ночь или минимум на 4–5 часов, затем тщательно промойте. В блендере измельчите крупу с 2–3 финиками, 1 ч. л. корицы, 200 мл молока и 250 мл воды. Постепенно добавляйте оставшуюся воду (80 мл), чтобы смесь не стала слишком густой. Перелейте массу в кастрюлю и варите 1 минуту, постоянно помешивая венчиком для получения однородной кремовой текстуры без комочков.

Готовая каша имеет приятную ореховую нотку и нежную консистенцию. Она богата белком, клетчаткой и полезными микроэлементами. Подавайте теплой, украсив свежими фруктами или орехами. Этот рецепт особенно понравится тем, кто следит за питанием.

Ранее сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас нежным вкусом.

еда
крупы
каши
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
