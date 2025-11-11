Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025

Один простой фрукт сохранит крупы свежими: бабушкины секреты современной кухни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что общего у уютной кухни вашей бабушки и современного подхода к хранению продуктов? Оказывается, одно простое яблоко способно стать настоящим спасителем ваших запасов круп и макаронных изделий.

Достаточно разместить ароматный плод в месте хранения — натуральный фитонцид, содержащийся в кожице яблока, создает неблагоприятные условия для размножения микроорганизмов и вредных насекомых. Такой экологически безопасный прием позволит забыть о неприятных сюрпризах вроде моли или мелких жучков.

Помимо этого, яблоко естественным образом регулирует влажность воздуха, сохраняя зерна сухими и защищенными от плесени. Главное условие успеха — периодически обновлять фрукты, выбирая крепкие плоды зимних сортов.

Ранее сообщалось, что испорченная подошва утюга способна испортить любимый наряд одним движением. Но не спешите расстраиваться — избавиться от неприятного нагара можно дома, не прибегая к услугам мастера. Все, что вам потребуется, найдется на кухне: пищевая сода, хозяйственное мыло или специальный карандаш для очистки.

