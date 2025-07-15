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15 июля 2025 в 13:30

Как выбрать арбуз: проверенные способы, советы экспертов и народные методы

Как выбрать арбузы Как выбрать арбузы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сезон арбузов в разгаре, и каждый хочет насладиться потрясающим плодом. Но как найти по-настоящему хороший арбуз — такой, чтобы он был действительно спелым, вкусным и не содержал вредных веществ? В этой статье собрали советы экспертов и проверенные народные методы. Расскажем, как правильно выбрать арбуз!

Основные признаки спелого арбуза

Выбор арбуза — задача не такая простая, как кажется. Многие покупатели сталкиваются с проблемой: на вид плод кажется красивым, но вкус оставляет желать лучшего. Чтобы понять, как выбрать спелый арбуз, следует обратить внимание на несколько важных признаков.

  • Цвет и рисунок корки. Спелый арбуз имеет насыщенный темно-зеленый цвет с ярко выраженным контрастным рисунком полос. Если полосы бледные и размытые, скорее всего, плод недозрел или выращен с применением химикатов. Обратите внимание на пятно, где арбуз лежал на земле, — оно должно быть желтым или кремовым, а не белым. Это признак того, что плод созрел естественным образом.

  • Форма и размер. Форма арбуза может быть круглой или овальной, и это зависит от сорта. Главное — чтобы плод был симметричным, без вмятин и трещин. Избегайте слишком больших арбузов — они часто выращиваются с применением нитратов для ускорения роста.

  • Вес. Как выбрать спелый арбуз по весу? Он должен быть тяжелым для своего размера. Это говорит о высокой сочности и плотной мякоти. Если плод кажется легким, значит, он может быть перезрелым или недостаточно спелым.

  • Звук при постукивании. Как выбрать арбуз по звуку? Это один из популярных народных способов. Постучите по арбузу пальцами или ладонью: спелый плод издаст глухой, глубокий звук, а незрелый — звонкий и пустой. Этот метод требует некоторой практики, но со временем помогает быстро определять качество.

  • Хвостик. Если на арбузе сохранился хвостик, обратите внимание на его цвет. Сухой и коричневый хвостик свидетельствует о том, что арбуз созрел и был сорван вовремя. Зеленый хвостик говорит о том, что плод снят слишком рано.

Как правильно выбрать арбуз? Ориентируйтесь на цвет, форму, вес, звук и хвостик — эти признаки помогут избежать покупки недозрелого или испорченного плода.

Хороший арбуз: как выбрать Хороший арбуз: как выбрать Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как проверить плод на нитраты?

Одной из главных опасностей при покупке арбуза является наличие нитратов — химических веществ, используемых для ускорения роста плодов. Избыток нитратов может быть вреден для здоровья, особенно для детей и людей с хроническими заболеваниями. Так как же выбрать хороший арбуз и проверить его на нитраты в домашних условиях?

  • Визуальный осмотр. Арбузы, выращенные с применением нитратов, часто имеют слишком яркую, искусственную окраску и равномерно гладкую поверхность без естественных дефектов.

  • Вкус и запах. Нитратные арбузы могут иметь горьковатый или металлический привкус, а также неприятный запах.

  • Тест с йодом. Разрежьте арбуз и капните на мякоть несколько капель йода. Если мякоть меняет цвет на синий или фиолетовый, это признак высокого содержания нитратов.

  • Специальные тест-полоски. В продаже есть наборы для проверки нитратов, которые позволяют быстро определить уровень химикатов в плодах.

Чтобы избежать покупки арбуза с нитратами, лучше приобретать плоды у проверенных продавцов или на фермерских рынках, где можно узнать о методах выращивания.

Признаки вкусного арбуза Признаки вкусного арбуза Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужские и женские арбузы: есть ли разница?

Существует популярное мнение, что арбузы бывают «мужскими» и «женскими», и от этого зависит их вкус и сочность. Этот миф объясняет, как выбрать сладкий арбуз, ориентируясь на его размер и толщину корки.

«Мужские» арбузы якобы крупнее, с более плотной коркой и менее сладкой мякотью. Они чаще используются для длительного хранения и транспортировки. «Женские» арбузы, напротив, мельче, с тонкой коркой и более сладкой, сочной мякотью.

Однако эти определения не имеют научного подтверждения. А разница между арбузами объясняется сортом, условиями, в которых они созревали.

Если вы хотите знать, как выбрать сладкий арбуз, то ориентируйтесь не на «пол» плода, а на признаки спелости и сорт. Лучшие сладкие сорта — это Кримсон Свит, Сахарный малыш и другие, которые выращиваются в оптимальных условиях.

«Мужские» и «женские» арбузы: что это такое «Мужские» и «женские» арбузы: что это такое Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как хранить разрезанный арбуз?

После того как вы выбрали и купили вкусный арбуз, важно правильно его хранить, чтобы плод оставался безопасным.

  • Температура хранения. Разрезанный арбуз лучше держать в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов. При комнатной температуре мякоть быстро портится.

  • Упаковка. Закройте разрезанную часть пищевой пленкой или поместите в контейнер с плотной крышкой, чтобы в арбуз не попали бактерии.

  • Срок хранения. Лучше съесть арбуз в течение первых двух дней после разрезания. Дольше хранить не рекомендуется, так как мякоть теряет сочность и может начать бродить.

  • Не оставляйте на солнце. Даже целый арбуз не стоит долго держать на жаре — это снижает качество и увеличивает риск развития бактерий.

Правильное хранение позволит наслаждаться вкусом и пользой арбуза без вреда для здоровья.

Основные признаки спелого арбуза Основные признаки спелого арбуза Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выбрать арбуз в магазине: советы для покупателя

Покупка арбуза в магазине имеет свои особенности. Часто плоды лежат в холодильниках или на дне корзин, что затрудняет оценку их качества. Так как выбрать вкусный арбуз в таких условиях?

  • Узнайте, когда в вашем магазине привозят арбузы. Приходите в первые дни и часы после завоза.

  • Лучшее время для покупки арбузов в России — это период с середины августа до конца сентября, когда они созревают в открытом грунте. В июне и июле они могут быть менее сладкими.

  • Лучшие арбузы в России традиционно выращивают в Астраханской области.

  • Понюхайте арбуз. Свежий плод имеет легкий сладковатый аромат. Запах плесени или кислоты — признак порчи.

  • Покупайте арбузы у проверенных продавцов.

  • Избегайте поврежденных плодов. Трещины, вмятины и пятна гнили — повод отказаться от покупки.

Как выбрать арбуз — вопрос, который волнует многих в сезон летних фруктов. Помните, что лучший арбуз — это тот, который выращен в естественных условиях и выбран с вниманием к деталям. Следуйте нашим рекомендациям, и лето будет наполнено вкусом и здоровьем!

Ранее рассказывали, как выбрать личи.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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