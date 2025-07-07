Диетолог предупредила об опасности разрезанных арбузов

Нельзя допускать, чтобы продавец разрезал арбуз, рассказала в беседе с РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, это связано с риском заражения бактериями из-за грязного ножа.

Довольно часто арбузы и дыни покупают кусками, например половину ягоды. Пока вы везете кусок ягоды, в ней уже могут начать размножаться бактерии. Еще ни в коем случае нельзя, чтобы продавец разрезал арбуз или дыню, чтобы показать, что ягода спелая, — объяснила медик.

Соломатина отметила, что покупать половину арбузов в супермаркетах можно, если есть уверенность в правильном хранении. Покупка арбузов на трассе — опасная лотерея, подчеркнула она.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что для безопасного и равномерного загара рекомендуется употреблять персики, абрикосы, облепиху, морковь, тыкву, арбузы, а также помидоры. В этих продуктах содержатся полезные пигменты — ликопин и бета-каротин.