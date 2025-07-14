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14 июля 2025 в 18:08

Под Москвой работника фермы посадили на цепь из-за подозрений в краже скота

В Клину семья фермеров похитила 47-летнего работника за якобы украденный скот

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье супружеская пара фермеров и их сын приковали цепями 47-летнего работника фермы за якобы похищенный скот, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчину продержали на цепи четыре дня, избивая и угрожая расправой в случае побега.

Уточняется, что рабочего похитили 22 июня, когда он шел по обочине дороги. Мужчину избили и затащили в салон машины. После этого его поместили в подсобку.

В какой-то момент, когда хозяев не было дома, похищенному удалось сбежать. Сейчас фермеры задержаны, против них возбудили уголовные дела о похищении человека группой лиц и незаконном лишении свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина в черном костюме попытался похитить шестилетнего мальчика на оживленном тротуаре Кони-Айленда в Нью-Йорке, однако прибежавшие на крики родители вовремя отбили ребенка. Злоумышленник бросил несовершеннолетнего на землю в надежде спастись, но убежать ему не удалось.

До этого стало известно, что владельца узбекского банка Anorbank Кахрамонжона Олимова похитили в Париже. Инцидент произошел 23 июня, а освободили бизнесмена только через два дня, 25 июня, после уплаты выкупа.

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