Семья из России застряла в Турции из-за странного правила авиакомпании В Анталье семью с ребенком из России не пустили на борт из-за отсутствия кресла

Туристы из России не смогли вылететь из Антальи из-за неожиданного требования сотрудников авиакомпании Turkish Airlines, передает «Фонтанка». Семью не пустили на борт из-за отсутствия специального сиденья для малыша.

Женщина сообщила, что на отдых она прилетела вместе с супругом и полуторагодовалым сыном. Дорога туда прошла без проблем: ребенок сидел у родителей на руках, и претензий со стороны авиакомпании не было.

Однако при обратном вылете ситуация резко изменилась. После регистрации семью не пустили на борт, заявив, что у них нет специального кресла, предназначенного для детей. Сотрудники даже не предложили вариант перелета с малышом на коленях, как это было при предыдущем перелете.

Пассажиры обратились к представителям Turkish Airlines, но там отказались что-либо разъяснить. В итоге супругам пришлось купить новые билеты, заплатив дополнительно 210 тысяч рублей, чтобы вернуться домой.

Представители перевозчика уверяют, что полет с ребенком на руках не запрещен. Недопуск семьи на борт они назвали нарушением со стороны сотрудников, отвечавших за посадку.

