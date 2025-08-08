Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 15:37

Семья из России застряла в Турции из-за странного правила авиакомпании

В Анталье семью с ребенком из России не пустили на борт из-за отсутствия кресла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Туристы из России не смогли вылететь из Антальи из-за неожиданного требования сотрудников авиакомпании Turkish Airlines, передает «Фонтанка». Семью не пустили на борт из-за отсутствия специального сиденья для малыша.

Женщина сообщила, что на отдых она прилетела вместе с супругом и полуторагодовалым сыном. Дорога туда прошла без проблем: ребенок сидел у родителей на руках, и претензий со стороны авиакомпании не было.

Однако при обратном вылете ситуация резко изменилась. После регистрации семью не пустили на борт, заявив, что у них нет специального кресла, предназначенного для детей. Сотрудники даже не предложили вариант перелета с малышом на коленях, как это было при предыдущем перелете.

Пассажиры обратились к представителям Turkish Airlines, но там отказались что-либо разъяснить. В итоге супругам пришлось купить новые билеты, заплатив дополнительно 210 тысяч рублей, чтобы вернуться домой.

Представители перевозчика уверяют, что полет с ребенком на руках не запрещен. Недопуск семьи на борт они назвали нарушением со стороны сотрудников, отвечавших за посадку.

Ранее десятки российских постояльцев пятизвездочного отеля Club Hotel Anjeliq в Аланье пожаловались на признаки пищевого отравления. Первые случаи заболевания зафиксировали еще в июле. Туристы утверждали, что в гостинице царила антисанитария: в зоне раздачи еды летали мухи, а посуда выдавалась грязной. Некоторые отдыхающие рассказывали, что потратили сотни тысяч рублей, но уже в первый день столкнулись с высокой температурой, рвотой и болями в желудке.

авиакомпании
Турция
самолеты
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фитнес дома: как тренироваться эффективно?
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.