Девочка просила учителей не отпускать ее домой и умерла после пыток В Аризоне 10-летняя школьница умерла после пыток со стороны отца и его подруги

Школьница из американского штата Аризона, 10-летняя Ребекка Баптист скончалась в результате жестокого обращения со стороны своего отца и его подруги, пишет Mirror. Полицейские обнаружили девочку без сознания на шоссе. Ее немедленно доставили в больницу, где она ушла из жизни спустя три дня.

При обследовании врачи зафиксировали на теле Ребекки множественные синяки, а также отсутствие ногтей на ногах, что указывало на длительное насилие и пытки, которым подвергали ребенка. После смерти девочки разгорелся скандал. Ее дядя, Деймон Хокинс, а также сотрудники школы обвинили местные власти в неспособности обеспечить надлежащую защиту ребенка. Родственник заявил, что соответствующие службы не предприняли достаточных мер для безопасности погибшей.

Школьный персонал в свою очередь сообщил, что девочка неоднократно умоляла их не возвращать ее домой. С ноября 2023-го по январь 2024 года работники школы 12 раз связывались с Департаментом безопасности детей Аризоны (DCS), пытаясь привлечь внимание к ситуации. Однако представители DCS опровергли эти данные, утверждая, что за последний год они получили от этого учебного заведения лишь пять звонков. Из них, по словам специалистов, только один случай соответствовал критериям, необходимым для начала официального расследования.

