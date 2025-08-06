Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:57

Женщина очнулась в ходе операции по извлечению органов

В США пациентка вышла из комы за минуту до извлечения органов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американка Данелла Гальегос, находившаяся в коме, пришла в себя буквально за минуту до запланированного извлечения органов, сообщает издание The New York Times. Решение о донорстве органов приняли ее родственники, которых убедили в отсутствии шансов на выздоровление.

Прибывший врач отключил аппарат жизнеобеспечения. Затем одна из сестер заявила, что видела, как госпожа Гальегос шевелится. Врач попросил ее моргнуть, и она подчинилась. Комнату заполонили удивленные вскрики, — говорится в материале.

По данным New York Times, координатор по трансплантации настаивал на продолжении процедуры, но медицинский персонал прекратил операцию, распознав признаки возвращения сознания. В настоящее время Данелла Гальегос пришла в себя и продолжает курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что в США растет число случаев преждевременного изъятия органов у пациентов в больницах. Это происходит на фоне увеличения трансплантаций после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, которые составили треть всех донорств — около 20 тысяч случаев.

США
больницы
пациенты
кома
операции
органы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.