Женщина очнулась в ходе операции по извлечению органов В США пациентка вышла из комы за минуту до извлечения органов

Американка Данелла Гальегос, находившаяся в коме, пришла в себя буквально за минуту до запланированного извлечения органов, сообщает издание The New York Times. Решение о донорстве органов приняли ее родственники, которых убедили в отсутствии шансов на выздоровление.

Прибывший врач отключил аппарат жизнеобеспечения. Затем одна из сестер заявила, что видела, как госпожа Гальегос шевелится. Врач попросил ее моргнуть, и она подчинилась. Комнату заполонили удивленные вскрики, — говорится в материале.

По данным New York Times, координатор по трансплантации настаивал на продолжении процедуры, но медицинский персонал прекратил операцию, распознав признаки возвращения сознания. В настоящее время Данелла Гальегос пришла в себя и продолжает курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что в США растет число случаев преждевременного изъятия органов у пациентов в больницах. Это происходит на фоне увеличения трансплантаций после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, которые составили треть всех донорств — около 20 тысяч случаев.