Американские врачи изымают органы у живых пациентов NYT: в США зафиксированы случаи изъятия органов в больницах у живых пациентов

В США растет число случаев преждевременного изъятия органов у пациентов в больницах, сообщило издание The New York Times. По его данным, это происходит на фоне увеличения трансплантаций после смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, которые составили треть всех донорств — около 20 тысяч случаев.

Люди на всей территории Соединенных Штатов столкнулись с поспешными или преждевременными попытками извлечения органов. Некоторые задыхались, плакали или проявляли другие признаки жизни, — отмечает NYT.

Особую тревогу вызывает практика донорства после сердечной смерти, когда у пациентов может сохраняться мозговая активность. В таких случаях медики отключают системы жизнеобеспечения и ждут остановки сердца в течение одного-двух часов перед изъятием органов. Однако в случае 42-летней Мисти Хокинс хирурги обнаружили, что ее сердце все еще билось после начала операции.

В расследовании 55 медработников из 19 штатов сообщили о случаях давления со стороны координаторов по закупке органов, которые уговаривали ускорить смерть пациентов с помощью морфия и пропофола. Ассоциация организаций по закупке органов назвала такие инциденты единичными, подчеркнув, что решения о смерти принимают исключительно больницы.

Минздрав США заявил о работе над улучшением защиты пациентов. Однако расследование выявило системные проблемы, включая игнорирование улучшения состояния 73 потенциальных доноров в Кентукки.

Ранее житель США Джо Димео, которому пересадили лицо и обе руки после аварии, рассказал, что наблюдал видения, когда находился в коме. Мужчина признался, что ему казалось, будто он гуляет с собакой.