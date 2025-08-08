Сон в самолете лишил рэпера Гио Пику 215 тысяч рублей в долларах и евро

У грузинского рэпера Георгия Джиоева, более известного как Гио Пика, украли 215 тысяч рублей в долларах и евро, пока он спал в самолете, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, 47-летний музыкант летел из Сыктывкара, где был по личным делам.

В материале сказано, что когда рэп-исполнитель уснул, неизвестные покопались в его багаже на верхних полках. Злоумышленники забрали оттуда $2 тысячи и €600 (около 215 тысяч рублей в сумме).

До этого другой грузинский исполнитель Ираклий Пирцхалава попал в скандальную историю с нанесением им побоев коллеге Михаилу Гребенщикову. Измайловский мировой суд вынес решение по административному делу и назначил ему штраф в 15 тысяч рублей. Оба музыканта принимали участие в «Фабрике звезд». Гребенщиков участвовал в первом сезоне шоу, а Пирцхалава — во втором.

Грузинский артист призвал в соцсетях не национализировать нанесение им побоев Гребенщикову. По словам певца, инцидент произошел около полутора месяцев назад, он сделал замечание Михаилу, курившему в общественном месте, а тот в ответ нахамил.