Звезда «Фабрики звезд» вышел на связь после избиения известного музыканта

Певец Ираклий Пирцхалава призвал в соцсетях не национализировать нанесение им побоев коллеге Михаилу Гребенщикову. Измайловский мировой суд вынес решение по административному делу и назначил экс-участнику «Фабрики звезд» штраф в 15 тысяч рублей. По словам певца, инцидент произошел около полутора месяцев назад на фестивале «Арт-футбол». Он сделал замечание Михаилу, курившему в общественном месте, а тот в ответ нахамил.

Я вижу, раздувается буря в стакане. Хочу прокомментировать. Итак, это было дело всего полтора месяца назад. И я просто остановил наркомана наглого, который курил в общественном месте, который нахамил мне, когда я ему сделал замечание. Да, по закону я поступил неправильно и понес наказание. Сегодня был суд. По-мужски и по-человечески я считаю, что я поступил правильно. Но я себя не оправдываю ни в коем случае. Для меня это действительно будет уроком. Не национализируйте, пожалуйста, этот вопрос. Я грузин, но я родился в Москве. У меня огромное количество друзей русских. Я всегда стоял за Россию, когда находился в Грузии. И наоборот, — отметил певец.

Оба музыканта принимали участие в «Фабрике звезд». Гребенщиков участвовал в первом сезоне шоу, а Пирцхалава — во втором.

Ранее сообщалось, что конфликт между ними произошел на фестивале «Арт-футбол», который проходил в Москве с 7 по 15 июня. В нем участвовали 16 команд из разных стран мира, в том числе из Грузии. Руководил ей Пирцхалава. Уточнялось, что в какой-то момент певец начал оскорблять организаторов и участников сборной России, на что Гребенщиков отшутился и сразу же получил удар.