08 августа 2025 в 16:05

Си Цзиньпин высказался о контактах между Россией и США

Си Цзиньпин: Китай рад продолжению контактов между Россией и США

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Китай рад улучшению отношений и продолжению контактов между РФ и США, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Он изложил принципиальную позицию Пекина и подчеркнул, что сложные проблемы не имеют простых решений, сообщило Центральное телевидение Китая.

Китай с радостью видит, что Россия и США поддерживают контакты, улучшают взаимные отношения и продвигают политическое урегулирование украинского кризиса, — сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китай продолжит придерживаться последовательной позиции и «содействовать примирению и переговорам», независимо от изменения обстановки.

До этого журналисты Эллен Накасима и Ноа Робертсон сообщили, что американский президент принял решение о смягчении позиции в отношении китайского лидера в связи с перспективой заключения торгового соглашения между двумя странами и подготовкой к предстоящей встрече на высшем уровне. Кроме того, Трамп выразил надежду на проведение переговоров с Си Цзиньпином до конца 2025 года. Американский президент отметил, что китайский коллега также ожидает этой встречи.

Китай
Си Цзиньпин
Россия
США
переговоры
