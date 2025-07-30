Трамп сгладил углы перед Си Цзиньпином

Американский президент Дональд Трамп принял решение о смягчении своей позиции в отношении китайского лидера Си Цзиньпина, пишет The Washington Post. Этот шаг связан с перспективой заключения торгового соглашения между двумя странами и подготовкой к предстоящей встрече на высшем уровне.

Администрация Трампа смягчила свой подход к Китаю на фоне важных торговых переговоров и в преддверии потенциального осеннего саммита американского и китайского лидеров <...>. Поездка главы администрации Тайваня Лая Циндэ в США, предварительно запланированная на начало августа, была отменена, — сказал один из источников.

До этого Трамп выразил надежду на проведение переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином до конца 2025 года. Американский президент отметил, что китайский коллега также ожидает этой встречи.

Ранее стало известно, что Китай и Соединенные Штаты пришли к соглашению о продлении действующих тарифных послаблений на трехмесячный срок. Данное решение стало итогом двухдневных переговоров в шведской столице, в которых участвовали высокопоставленные представители обеих держав.