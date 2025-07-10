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10 июля 2025 в 07:59

Более 30 новых сервисов появится на «Госуслугах»

Аппарат Григоренко: 35 новых сервисов появится на портале «Госуслуги»

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/NEWS.ru

На портале «Госуслуги» до конца текущего года появится 35 новых сервисов, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. В список вошло поступление в колледжи и техникумы, запись на детские кружки, волонтерство и покупка недвижимости.

До конца года 35 новых «жизненных ситуаций» появится на портале «Госуслуги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью новых сервисов также станет возможным запустить бизнес онлайн, получить налоговый вычет или обратиться к нотариусу. Перечень утвердили на заседании подкомиссии по вопросам повышения качества оказания госуслуг.

Ранее в Госдуме предложили внедрить экспериментальную систему оценки качества работы сотрудников полиции по QR-коду через «Госуслуги». Соответствующее обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву направил депутат ГД от партии «Новые люди» Антон Ткачев.

Сотрудники, регулярно получающие положительные отзывы, смогут рассчитывать на премии и более быстрый карьерный рост, что сделает службу в полиции более привлекательной и мотивирующей. По мнению парламентария, такая система предоставит сотрудникам ясные стимулы для повышения качества их работы.

Россия
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